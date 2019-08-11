أبو الغيط يدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، قيام جماعات من المستوطنين والمتطرفين اليهود باقتحام ساحة الحرم القدسي في وقت صلاة العيد.

واعتبر أبو الغيط أن الحدث الذي جرى تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي وبإيعاز منها، يعكس سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي في الحرم الشريف، وتقليص الوجود الإسلامي حتى في الأيام المباركة التي تقام فيها شعائر صلاة العيد.

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وحمل الأمين العام للجامعة العربية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي تمارسه بشكل منهجي من أجل مغازلة المتطرفين، مؤكدا أن هذه السياسات الرعناء والهمجية تزكي نيران التعصب في المنطقة، وتهدد بإشعال صراع ديني في مدينة القدس.

وصرح مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط دعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بوجه هذه الحملة الإسرائيلية المدروسة التي تستغل مواقف الإدارة الأمريكية وما توفره لها من غطاء سياسي، لتتمادى في تهويد القدس المحتلة، وفي استفزاز الفلسطينيين باستباحة المسجد الأقصى واقتحامه بواسطة المتطرفين المهووسين.

كما نقل المصدر المسؤول عن أبو الغيط قوله، إن اليمين الإسرائيلي لا زال يعيش في وهم السيطرة اليهودية الكاملة على القدس الشريف، مؤكدا أن انتزاع القدس من الضمير العربي والإسلامي هو أمر مستحيل.

ووجه الأمين العام تحية للفلسطينيين الصامدين على الأرض في المدينة المقدسة، والذين يحطمون بصمودهم أوهام المستوطنين والمتطرفين.

المصدر: وكالات