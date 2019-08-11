قال النائب اللبناني، فيصل كرامي، خلال استقباله وفودا شعبية في دارته في بقاع صفرين، إن لبنان ليس دولة مفلسة، مشيرا إلى وجود أدلة كثيرة على هذه الحقيقة.

وأضاف كرامي: "يتكلمون عن محاربة الفساد والهدر، وبرأينا ليست مسألة فساد وهدر... بشحطة قلم وزير الاتصالات يدفع 98 مليون دولار لمبنى، ولنا الكثير من الملاحظات على هذه الصفقة وهذا دليل على عدم إفلاس الدولة".

وتابع قائلا: "عندما نشاهد أن جسرا كلف ملايين الدولارات منذ 11 عاما بين طرابلس والبداوي لم ينته لأسباب مالية، ثم يأتي وزير ليدفع 98 مليون دولار فهذه كارثة، وعندما نرى أن كل مشاريع طرابلس معطلة ومنها محطة التكرير كلفت الدولة 180 مليون دولار ثم تصبح خردة، فهذه أكبر قضية فساد شهدتها طرابلس".

المصدر: موقع العهد الإخباري