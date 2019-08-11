الأمم المتحدة تختار أردنيا للحد من انتشار الأسلحة البيولوجية

اختار مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أستاذ الهندسة الوراثية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، حازم إسكندر ساري حداد، ضمن عشرين عالما بعد منافسة شارك بها أكثر من 100 بلد.

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وأعرب حداد عن فخره بتمثيل بلده، مؤكدا أن قرار خبراء مكتب الأمم المتحدة باختياره يعد "اعترافا ضمنيا بخريجي الجامعات الأردنية وخريجي الهندسة الوراثية".

وأضاف أنه، ومن خلال مسيرته المهنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ساهم في تقديم العديد من الدورات التدريبية في تطبيقات الهندسة الوراثية والتقنيات الحيوية الخاصة بالسلامة البيولوجية والأمن الحيوي لعدة علماء من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح حداد أن الأردن من الدول التي اهتمت بالحد من الأسلحة البيولوجية، وأن قطاع الصحة العامة الممثلة بوزارة الصحة الأردنية اتخذت إجراءات وقائية بتعزيز الوعي وتدريب الطاقم الفني بكوادر الصحة للتعامل مع الأمراض المعدية وخطورتها على الأمن القومي والاقتصادي.

المصدر: جريدة الغد الأردنية