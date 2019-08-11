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العراق.. إعادة آلاف المفصولين إلى الخدمة في شرطة نينوى

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العراق.. إعادة آلاف المفصولين إلى الخدمة في شرطة نينوى
Facebook@Yassen.Al.Yassry
وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسري، أثناء اجتماع مع محافظ نينوى وقادة أمنيين في مدينة الموصل
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أعلن وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسري، اليوم الأحد، عن إعادة آلاف المفصولين سابقا إلى الخدمة في شرطة محافظة نينوى.

وخلال زيارته إلى مدينة الموصل العراقية، قال الياسري، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ نينوى وعدد من القادة الأمنيين: "أنجزنا ملف إعادة المفصولين وستتم إعادة ما يقارب 13252 منتسبا من أهالي نينوى إلى الخدمة". مشيرا إلى أن هذا العدد يضم 900 ضابط. وأضاف الوزير أنه "سوف يصدر الأمر بعد العيد مباشرة".

وأشار الوزير إلى أن "محافظة نينوى عامة وخاصة مدينة الموصل، تشهد استتبابا أمنيا كبيرا بعد العمليات العسكرية التي نفذت مؤخرا جنوب وغرب الموصل ومنطقة الجزيرة، لملاحقة عصابات داعش المتسللة، واستهداف أوكار التنظيم بغارات جوية بالتنسيق مع التحالف الدولي، واعتقال العشرات من إرهابيي داعش خلال العمليات العسكرية في محافظة نينوى، مع انتشار القوات المشتركة على الشريط الحدودي".

كما أكد الياسري اتباع "خطة محكمة لتطوير عمل المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية بما يليق بسمعة هذه الوزارة".

المصدر: موقع وزارة الداخلية العراقية + وكالات

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