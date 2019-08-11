بالفيديو.. السيسي يؤدي صلاة العيد في العلمين

أدى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

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وبدأت شعائر صلاة العيد بتلاوة قرآنية تلاها الشيخ حجاج الهنداوي، ثم كبر المصلون تكبيرات العيد.

وأمّ شوقي علام، مفتي الديار المصرية، المصلين وخطب في المسلمين خطبة العيد، التي تركزت على التضحية والصبر والامتثال لأمر الله.

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبدأ الحجاج رمي الجمرات، عقب مبيتهم في مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس السبت.

وأقيمت صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة.

المصدر: RT