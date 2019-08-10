 وزير النقل السعودي لـRT: قطار الحرمين نقلة نوعية في خدمة الحجاج

قال وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي، في حوار خص به RT، إن حكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتماما بالغا لقطاع النقل بكل فروعه البرية والبحرية والجوية.

واعتبر الوزير السعودي أن الدعم السخي الذي تبذله المملكة أسهم في تحقيق رقم قياسي في تفويج الحجاج من مكة إلى المدينة،حيث نقل أكثر من 93 ألف حاج في يوم واحد.

وأضاف أن دخول قطار الحرمين الخدمة هذا العام وإسهامه في موسم حج 1440 هجرية، كان نقلة نوعية وتجربة فريدة في نقل الحجاج من المدينة المنور نحو المشاعر المقدسة، وهو لبنة أخرى تضاف إلى قطار المشاعر.

كمال قال العامودي إن المملكة تسعى لتطوير مبادرة طريق مكة لتسهيل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى البقاع المقدسة، وذلك بتوفير إمكانية إتمام الإجراءات الأمنية والجمركية للحجاج في بلدانهم، قبل الانطلاق نحو المملكة العربية السعودية وذلك ضمن رؤية 2030 ، وقد تم تجريب هذه المبادرة حتى الآن في خمس دول وهي: تونس وباكستان وبانغلاديش وإندونيسا وماليزيا.

وفي السياق، تحدث الوزير عن اهتمام وزارته بتطوير السلامة المرورية وخفض عدد الحوادث على الطرق، بالإضافة إلى السعي لتحويل المملكة إلى قطب إقليمي في مجال النقل والدعم اللوجستي.

المصدر: RT