 
مباشر

البحرين تعرب عن "قلقها الشديد" إزاء تطورات الأحداث في اليمن

أخبار العالم العربي

البحرين تعرب عن
Reuters HM/AL
علم البحرين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8sr

أعربت وزارة خارجية البحرين عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأحداث في مدينة عدن، محذرة من أن استمرار المواجهات المسلحة من شأنه عرقلة الجهود الهادفة نحو التوصل إلى الحل السلمي المنشود.

إقرأ المزيد
الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء التطورات في اليمن
الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء التطورات في اليمن

وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة تمسك الأطراف كافة بالتهدئة وعدم التصعيد، وتوحيد الجهود "من أجل التصدي لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وكل الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار اليمن".

وكانت الإمارات أعربت في وقت سابق من اليوم عن "بالغ قلقها" إزاء استمرار المواجهات المسلحة في عدن، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

من جهتها، دعت جامعة الدول العربية "جميع أبناء الشعب اليمني إلى تحكيم العقل ووضع المصلحة العليا للدولة اليمنية فوق أي اعتبارات ضيقة، حفاظا على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية".

يذكر أن اشتباكات عنيفة على مقربة من القصر الجمهوري في عدن اندلعت مؤخرا بين قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد اتهامها بالتطبيع والعمالة.. المدونة السعودية ترد على منتقديها وتتهم الفلسطينيين بالعداء