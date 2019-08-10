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عودة دفعة جديدة من اللاجئين في مخيم الأزرق بالأردن إلى سوريا

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عودة دفعة جديدة من اللاجئين في مخيم الأزرق بالأردن إلى سوريا
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عادت دفعة جديدة من اللاجئين السوريين القادمين من مخيمات اللجوء في الأردن، اليوم السبت، إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم في سوريا عبر معبر نصيب جابر الحدودي.

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وذكرت وكالة "سانا"، أن "دفعة جديدة من المهجرين بفعل الإرهاب عادت اليوم من مخيم الأزرق في الأراضي الأردنية عبر مركز نصيب الحدودي، حيث تم تجهيز حافلات خصصتها الجهات المعنية لنقلهم إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب وذلك بعد استكمال إجراءات الدخول وتقديم الخدمات الأساسية لهم من طعام وشراب ودواء".

ويشهد معبر نصيب جابر الحدودي بشكل يومي حركة لعودة السوريين قادمين من مخيمات في الأردن إلى مدنهم وبلداتهم التي حررها الجيش في عدة محافظات سورية، وذلك بالتوازي مع التسهيلات الحكومية التي تقدم لهم.

المصدر: سانا

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