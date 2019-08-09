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السعودية وقطر والإمارات تتخذ قرارا بالاستغناء عن خدمات الأطباء الباكستانيين

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السعودية وقطر والإمارات تتخذ قرارا بالاستغناء عن خدمات الأطباء الباكستانيين
Reuters AKHTAR SOOMRO
علم باكستان - أرشيف
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كشفت صحيفة "داون" الباكستانية، عن قرار صادم صدر عن السعودية وقطر والإمارات وعدد من الدول العربية الأخرى ضد الباكستانيين.

وأكدت الصحيفة، أن السعودية وبعض الدول العربية الأخرى، قررت رفض اعتماد برنامج باكستان للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه في الطب) الذي يصل عمره لقرن من الزمن، وأزالته من قائمة الأهلية للفئات الأعلى أجرا.

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ونقلت عن مصدر باكستاني، قوله إن "هذا القرار جعل مئات الأطباء المؤهلين تأهيلا عاليا عاطلين عن العمل، معظمهم في السعودية، وطُلِب منهم المغادرة أو الاستعداد للترحيل".

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