 
مباشر

حرب عقول بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد عملية غوش عتصيون

أخبار العالم العربي

حرب عقول بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد عملية غوش عتصيون
Reuters Ammar Awad
قوات إسرائيلية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8q3

نفت القناة الإسرائيلية الـ12 ما أعلنه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول اقتراب اعتقال قاتل الجندي بمستوطنة عتصيون، مضيفة أن الفلسطينيين المعتقلين في بيت فجار لا علاقة لهم العملية.

وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي ضاعف قواته جنوب بيت لحم وشمال الخليل في محاولة لمسابقة الزمن واعتقال المنفذين.

إقرأ المزيد
العثور على جثة جندي إسرائيلي جنوب القدس
العثور على جثة جندي إسرائيلي جنوب القدس

وكانت الصفحات العبرية وصفت ما يحدث جنوب بيت لحم بأنه "حرب عقول"، في إشارة إلى استخدام القوات الإسرائيلية كل ما تملك من تكنولوجيا تجسس ومراقبة وكاميرات وإنذار مبكر وكلاب بوليسية وقوات خاصة وتنصت على الهواتف ومراقبة وملاحقة مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل اللحاق بمنفذ العملية الذي سبقهم بخطوة واحدة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال نتنياهو إنه تلقى تقارير من جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك"، تفيد بأنه بات قريبا من العثور على منفذي عملية الطعن في "غوش عتصيون" التي قتل فيها جندي إسرائيلي من مستوطنة "إفرات".

المصدر: سما نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"لأخذ العبرة".. اقتراح غريب من برلماني عراقي حول صورة صدام حسين