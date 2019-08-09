عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى الرسمية، مساء الجمعة، تقريرا مصورا بعنوان رحلة الحج عبر العصور.

وكشف التقرير مشاهد لزيارة الرئيس الأسبق محمد نجيب، أول رئيس لمصر عقب ثورة 23 يوليو، إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وكانت رحلة نجيب عن طريق الجو حيث استقل طائرة سعودية من القاهرة حتى ميناء جدة.

وكان الأمير سعود ولي العهد السعودي آنذاك في استقبال نجيب، الذي حظي باستقبال حار من المملكة كأول رئيس مصري، وكان بصحبته أعضاء مجلس الثورة.

المصدر: قناة مصر الأولى