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الجزائر.. استمرار الاحتجاجات للأسبوع الـ 25 ومطالب بالعصيان المدني

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الجزائر.. استمرار الاحتجاجات للأسبوع الـ 25 ومطالب بالعصيان المدني
Reuters CK/
مظاهرات الجزائر (أرشيف)
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خرج الجزائريون اليوم للتظاهر في الأسبوع الـ 25 منذ بدء الاحتجاجات في البلاد، للمطالبة برحيل "جميع رموز نظام بوتفليقة".

وأكدت وسائل إعلام محلية خروج الآلاف في العاصمة ومدن سعيدة والبويرة والمدية وتيزي وزو، والشلف وميلة وتلمسان، حيث ردد المتظاهرون شعارات "الشعب يريد الاستقلال" و"دولة مدنية"، و"سنمشي سنمشي لغاية رحيل النظام".

كما ردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى العصيان المدني، وهو المطلب الذي برز في احتجاجات الأسبوع الماضي.

وتأتي مسيرات اليوم في أعقاب انطلاق الحوار الذي تديره "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة" التي يرأسها كريم يونس، كما تأتي أيضا بعد كلمة قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، يوم أمس، والتي قال فيها إن المطالب الأساسية قد تحققت بالكامل، وتبقى فقط مرحلة الانتخابات الرئاسية واتخاذ التدابير الضرورية لنجاحها.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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