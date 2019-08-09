شن أمير سعودي معارض هجوما عنيفا على الكاتبة السعودية، سعاد الشمري، إثر ظهورها في لقاء مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية واصفة ولي العهد محمد بن سلمان بأنه "قائد مجدد ورسول منقذ".

وغرد الأمير خالد بن فرحان آل سعود، عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "الشعب السعودي بصحبة العائلة الحاكمة متضامن قلبا وقالبا مع أشقائنا الفلسطينيين ضد الخسة والركوع للصهاينة أو غيرهم".

الشعب السعودي بصحبة العائلة الحاكمة متضامناً قلباً وقالباً مع أشقائنا الفلسطينين ضد الخسة والركوع للصهاينة أو غيرهم ، ليعلم الجميع اننا بصدد فترة يائسة مؤقتة من تاريخ المملكة يحكمها الخونة الساقطين ، اضاعوا كرامتهم لتنصيب إنسان خائن سفاح لكرسي الحكم. https://t.co/Tggp8qMKiR — خالد بن فرحان آل سعود (@khaled_f_alsaud) 8 августа 2019 г.

وأثارت مقابلة سعاد الشمري مع هيئة البث الإسرائيلية استياء واسعا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، بعد أيام من تصدي عدد من الفلسطينيين للناشط السعودي محمد سعود خلال تجوله في القدس قرب المسجد الأقصى، أثناء زيارة كان يقوم بها مع وفد من الصحفيين العرب إلى إسرائيل.

وخلال مقابلة هيئة البث الإسرائيلية، أعربت الناشطة السعودية عن سعادتها بالسماح لنساء المملكة بالسفر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، وشبهته بـ "تحرير العبيد في الولايات المتحدة".

وأثنت الشمري على ولي العهد السعودي واصفة إياه بـ "قائد مجدد ورسول منقذ".

كما تحدثت في مقطع فيديو تم تداوله بكثافة، عن "حلم الكثير من السعوديين والخليجيين بزيارة إسرائيل"، حسب تعبيرها.

جدير بالذكر أن الناشطة، سعاد الشمري، سجنت 3 أشهر بسبب تعليقات لها اعتبرت مسيئة للإسلام، كما نشرت تغريدات حول بعض المشايخ، علما أنها تعهدت بـ "تقليص أنشطتها".

يذكر أن الشمري أسست مع الناشط رائف بدوي موقعا على الإنترنت تحت اسم "الشبكة الليبرالية السعودية"، ولا يزال بدوي في السجن بعد إدانته بإهانة الإسلام والحكم عليه بالسجن 10 سنوات مع ألف جلدة.

عبرت سعاد الشمري في مقابلة مع قناة كان الصهيونية عن رغبتها في زيارة #الكيان_الصهيوني وادّعت كذبا أنه حُلم كثير من السعوديين والخليجيين والعرب

*يبدو أن حالة السقوط والانبطاح والعمالة لدى التيار الليبرالي لصالح الصهاينة في أوجها هذه الأيام!

شاهت وجوه👇🏻#صهاينة_العرب#التطبيع_خيانةpic.twitter.com/2wfeAizQn6 — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) 7 августа 2019 г.

ما جاء على لسان الشمري رافقه تصريح الإعلامية السعودية سكينة المشيخص، التي أعربت أيضا عن "رغبتها في زيارة إسرائيل".

وصرحت المشيخص بأنه ليست هناك أي عداوة بين إسرائيل والمملكة، مشيرة إلى أن هناك تطابقا بين مواقف إسرائيل ودول الخليج بصدد الخطر الإيراني إزاء دول المنطقة.

وفي لقاء حصري أجراه معها محرر الشؤون السياسية الإسرائيلي، شمعون آران، قالت الصحفية السعودية إنها تعتقد أن دول الخليج ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في القريب المنظور، مرجحة أن سلطنة عمان والإمارات والسعودية ستقوم بذلك قريبا.

وأشارت إلى أنها تلقت دعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية للمشاركة في وفد الإعلاميين العرب الذي زار إسرائيل مؤخرا، ولكنها لم تتمكن من ذلك.

وأكدت المشيخص أنها تريد زيارة إسرائيل، ولكنها لن تزور أماكن يتواجد فيها فلسطينيون، وذلك بسبب "الاعتداء على الناشط السعودي في الحرم القدسي الشريف".

كما نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية مقتطفات من تصريحاتهما.

الصحفية السعودية سكينة المشيخص: "لا توجد لدينا مشكلة سياسية مع إسرائيل. إسرائيل لم تطلق علينا حتى رصاصة.. الفرصة لإحلال السلام معها سانحة والسلام مهم للاستقرار والازدهار والتطور، ومن وجهة نظري السلام مع إسرائيل ليس خسارة إنما مكسب للجميع" (في لقاء خاص مع قناة "مكان" الإسرائيلية) pic.twitter.com/lY9C9SqRVT — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 5 августа 2019 г.

السعودية سعاد الشمري تقول في مقابلة مع الصحفي الإسرائيلي روعي قيس أنه ليس هناك سبب يمنعها من زيارة إسرائيل في المستقبل. تضيف الشمري أن زيارة إسرائيل قد تكون حلما بالنسبة للكثير من السعوديين، الخليجيين والعرب@kaisos1987@kann_newspic.twitter.com/sekaGIXEEh — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 6 августа 2019 г.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي