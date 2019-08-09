أكدت مصادر أمنية مصرية أن الأمن العام بمحافظة المنيا شمال صعيد مصر، تمكن من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة.

RT

وأوضح المصدر في تصريحات لـ RT، اليوم الجمعة، أن الشحنة عبارة عن 100 بندقية حاول 2 من بدو مطروح تهريبها لصعيد مصر عبر الطريق الصحراوي الشرقي.

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بفرع أسيوط، تفيد اعتزام بعض العناصر الإجرامية لتهريب شحنة من الأسلحة النارية من إحدى الدول المجاورة ونقلها إلى محافظة أسيوط.

RT

وقام مجموعة من الضباط المصريين على رأسهم اللواء ماهر الببلاوي، والعميد سراج الكومي، والعقيد محمد عبدالرحيم، الرائد عمرو البدرماني بتشكيل فريق بحث، حيث قاموا بعمل أكمنة، وتم ضبط المتهمين عند بوابة تحصيل رسوم أسيوط الجديدة من مستقلين سيارة نصف نقل وبحوزتهم 100 بندقية.

ويقوم بدو مطروح بعمليات تجارة غير مشروعة، حيث يقومون بتهريب كميات كبيرة من المخدرات بطرق مختلفة، بالإضافة إلى عمليات تهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT