"حزب الله" يعلق على اغتيال شقيق عبد الملك الحوثي

علق "حزب الله" على اغتيال إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الحوثيين، معتبرا أن "دماء الشهداء ستزيد الشعب اليمني المظلوم إصرارا على مواصلة الدفاع عن نفسه حتى تحقيق النصر".

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وتقدم "حزب الله" في بيان اليوم الجمعة، بالتعزية من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ومن الشعب اليمني، معتبرا أن "سقوط القادة اليمنيين شهداء هو بشارة نصر للشعب اليمني، ودليل حي على إخلاص قيادته وصدق مجاهديه".

وإذ استنكر الحزب "هذه العملية الإجرامية وعمليات القتل والمجازر الجماعية والتدمير الشامل لليمن ومؤسساته ومرافقه"، جدد التأكيد على "ضرورة وقف هذا العدوان الظالم الذي لا يستفيد منه سوى العدو الصهيوني والمتآمرين معه على قضايا أمتنا وشعوبها".

وكانت قناة "المسيرة" أعلنت عن اغتيال القيادي البارز في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) إبراهيم بدر الدين الحوثي، على "أيادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي".

ونعت وزارة الداخلية، في بيان إبراهيم بدر الدين الحوثي، وأكدت "أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي".

المصدر: RT