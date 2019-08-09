 
مباشر

الداخلية الصومالية: عمدة مقديشو قتل على يد امرأة فاقدة للبصر

أخبار العالم العربي

الداخلية الصومالية: عمدة مقديشو قتل على يد امرأة فاقدة للبصر
YouTube
مشهد لآثار الهجوم الانتحاري في مقديشو يوم 24 يوليو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8oq

أعلنت وزارة الداخلية الصومالية، اليوم الجمعة، أن التفجير الانتحاري الذي راح ضحيته عمدة العاصمة مقديشو، الشهر الماضي، نفذته امرأة عمياء كانت تعمل كموظفة في إدارة البلدية.

إقرأ المزيد
وفاة عمدة مقديشو إثر إصابته بهجوم لـ
وفاة عمدة مقديشو إثر إصابته بهجوم لـ"الشباب"

وبحسب بيان أصدرته الوزارة بعد أسبوع من وفاة عمدة مقديشو، عبد الرحمن عمر عثمان، فإن الأدلة الأولية تفيد بأن "امرأة كانت تعمل في البلدية المحلية فجرت نفسها بعون امرأة أخرى.. هي أيضا موظفة في البلدية المحلية".

وأشارت الوزارة إلى أن منفذة الهجوم كانت "معاقة (كفيفة)، وانتهزت هذه الفرصة وتصرفت بشكل عدائي ضد القيادات والناس الذين كانت تعمل معهم".

وبحسب الوزارة، فإن المنفذة وزميلتها مجهولة الهوية والتي عاونتها في تنفيذ التفجير، أخذتا عطلة عدة أيام وزارتا منطقة تخضع لسيطرة حركة "الشباب".

يذكر أن الحديث يدور عن أول حادث معروف لاستخدام الحركة المتصلة بتنظيم "القاعدة" أشخاصا ذوي إعاقات جسدية كمنفذي عمليات انتحارية.

وتوفي عبد الرحمن عمر عثمان، في مستشفى حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة هجوم انتحاري استهدف مقره، في 24 يوليو الماضي، وأعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عنه.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"لأخذ العبرة".. اقتراح غريب من برلماني عراقي حول صورة صدام حسين