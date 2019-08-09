أكدت منظمة "اليونيسيف" أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه خطرا كبيرا من زيادة غير مسبوقة في عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، تصل إلى 5 ملايين طفل بحلول عام 2013.

وشددت المنظمة، في تقرير لها بعنوان "جيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2030"، على أنه من دون تحسين التعليم وفرص العمل الهادفة في هاتين المنطقتين، لن يمكن تجاوز هذا الخطر الذي يهدد مستقبل الأطفال.

ويعد هذا التقرير الأول من نوعه لأنه يربط بشكل مباشر بين الاستثمار في الأطفال والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

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ويحذر التقرير من أن تسجيل زيادة تتجاوز نسبتها 10% في البطالة بين الشباب بحلول عام 2030 أمر متوقع إذا ظل الوضع على حاله.

وأضاف التقرير أن المنطقة لديها أعلى معدلات بطالة بين الشباب في العالم، ولديها ما يقرب من 15 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس بسبب مزيج من الفقر والتمييز وسوء جودة التعليم وعنف في المدارس وصراع مسلح.

وقال خيرت كابيلير، المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إننا معرضون لخطر كبير من عدم بلوغ أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصاحبه عواقب وخيمة على الأطفال والشباب".

المصدر: موقع "اليونيسيف"