الشاهد يعلن عن جملة قرارات مهمة لصالح المرأة التونسية

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عن جملة من القرارات المهمة لفائدة المرأة.

وأشرف الشاهد، أمس الخميس، على افتتاح الندوة الوطنية "المرأة في مواقع صنع القرار السياسي"، وأعلن خلالها عن إدراج التلقيح ضد سرطان عنق الرحم ضمن الرزنامة الوطنية للقاحات، وتلقيح 700 ألف فتاة مجانا.

كما أعلن عن توفير مجانية التقصي المعمق لسرطان الثدي لجميع المسجلات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، اللاتي وصلن لسن الأربعين، وغيرهن من غير المسجلات، مع تكفل الدولة بالنفقات المترتبة على هذا الإجراء، على أن يكون هذا الفحص إجباريا.

وتم تخصيص 10 ملايين دينار (نحو 3.4 ألف دولار) لحساب البنك التونسي للتضامن، لكل من يريد اقتناء عربة لنقل الفلاحين وتمكين كل من يرغب في تأمين نقل النساء من الحصول على منحة بـ 30% من قيمة العربة وقرض دون فوائد.



كذلك، كشف الشاهد عن دعم الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية لتوفير ظروف العمل اللائق للعاملات في الفلاحة خاصة المرافق الصحية المتنقلة بصفة وجوبية.

ومن القرارات أيضا، إدراج إجراء إعفائي لمساهمة النساء المنتفعات من منظومة "احميني" من الأداء على القيمة المضافة بقانون المالية لسنة 2020.

كما منح المرأة التونسية حق التصريح بولادة أبنائها وتنقيح القانون عدد 03 المؤرخ، في 1 أغسطس 1957، المتعلق بضبط الحالة المدنية.

المصدر: وسائل إعلام تونسية