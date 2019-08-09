قيادي في "حماس" يحذر من مخطط اقتحام الأقصى يوم العيد

قال عضو مكتب العلاقات الدولية بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، باسم نعيم، إن مخطط المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى بحماية الشرطة، يوم عيد الأضحى، اعتداء صارخ على مقدسات المسلمين.

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وأكد نعيم أن هذه الخطوة قد تفجر الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذا الجنون قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

وأضاف باسم نعيم أنه "لا يمكن فرض حقائق بالبلطجة والعربدة، أو فرض الأمر الواقع"، مذكرا بأن الانتفاضة الثانية تفجرت بعد تدنيس أرئيل شارون للمسجد الأقصى في سبتمبر عام 2000.

وفي سياق متصل أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس الخميس، أنها ستجري تقييما للوضع في المسجد الأقصى صباح أول أيام عيد الأضحى، وبناء عليه ستقرر السماح من عدمه للمستوطنين باقتحامه، وسط دعوات فلسطينية للتصدي.

تجدر الإشارة إلى أن دعوات فلسطينية أطلقت للتواجد في الأقصى يوم الأحد حتى ساعات الظهر، لإحباط اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في العيد.

المصدر: وكالات