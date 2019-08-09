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مندوب روسيا في جنيف: قد يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في سبتمبر

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مندوب روسيا في جنيف: قد يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في سبتمبر
Reuters Denis Balibouse
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف
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أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، عن أمله في أن يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في شهر سبتمبر المقبل.

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وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، اليوم الجمعة، تحدث غاتيلوف عن الجهود الدبلوماسية الروسية لمعالجة المشكلات التي تحول دون تشكيل اللجنة. وقال الدبلوماسي: "لقد تم إجراء سلسلة من المشاورات، وزار ممثلونا دمشق وأنقرة من أجل اكتمال تشكيل قائمة أعضاء اللجنة الدستورية".

وأشار الدبلوماسي إلى أن "الخطوة اللاحقة يجب أن تتمثل بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن سوريا، غير بيدرسن، عن تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف". وأضاف: "نأمل أن يتم ذلك في شهر سبتمبر".

واتخذ قرار بتشكيل لجنة معنية بصياغة دستور سوري جديد أثناء مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية، أواخر يناير 2018، وحتى الآن، لا تزال مناقشات مستمرة حول عضويتها.

المصدر: تاس

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