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وفاة شاب عراقي بعد ترحيله من الولايات المتحدة تنفيذا لقرار ترامب

أخبار العالم العربي

وفاة شاب عراقي بعد ترحيله من الولايات المتحدة تنفيذا لقرار ترامب
Screenshot/ Twitter
جيمي الداوود
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توفي مواطن عراقي كان يعيش في الولايات المتحدة منذ طفولته، بعد ترحيله إلى العراق بفترة قصيرة، في إطار حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفارق المواطن، جيمي الداوود (41 سنة)، الحياة بعد تدهور حالته الصحية بسبب معاناته من مرض السكري، وفقا لما نقله محاميه إدوارد باجوكا.

وأضاف المحامي أن موكله "لم يتمكن من الحصول على الإنسولين في العراق. كان هذا السبب الرئيس في وفاته"، مؤكدا أنه "كان من الممكن اجتناب موته بسهولة".

ووجدت جثة الداوود يوم الثلاثاء في شقة كان يعيش فيها رفقة مواطن عراقي آخر مرحّل من الولايات المتحدة.

ورحلت السلطات الأمريكية الداوود، الذي يحمل سجلا إجراميا طويلا، في شهر يونيو المنصرم، غير أنه لم يجد أيا من أفراد عائلته بعد وصوله إلى العراق.

من جهتها، قالت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، إن الداوود تهرب من برنامج المراقبة الذي أخضعته له، وظل طليقا لحوالي أربعة أشهر حتى أُلقي القبض عليه للاشتباه في ضلوعه بعملية سرقة، مرجحة أنه منح إمدادات طبية كاملة لضمان استمرارية الرعاية.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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