السعودية ترد على مشرعة أمريكية تتهمها بـ"دعم الإرهاب"

رفضت السفارة السعودية لدى واشنطن ما جاء أثناء المناظرة الانتخابية الأخيرة في الولايات المتحدة من "المزاعم المقلقة والخاطئة" بشأن حماية المملكة السعودية لـ"تنظيمات إرهابية".

وذكر المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية، فهد ناظر، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر" أن "المملكة السعودية تعتبر من أول أهداف تنظيمي داعش والقاعدة، لكونها مهد الإسلام، وبسبب وجود الحرمين الشرفين في أراضيها"، مشيرا إلى أن السعودية واجهت أكثر من 60 هجوما من قبل هذين التنظيمين، وقعت 25 منها منذ عام 2015، ما أودى بأرواح أكثر من 200 مواطن وعنصر للشرطة.

There have been worrisome & false accusations leveled against #Saudi Arabia during the current political discourse in the US, especially as it pertains to the Kingdom’s counterterrorism efforts. It is therefore necessary to set the record straight in the thread below. 1/11 — Fahad Nazer فهد ناظر (@KSAEmbassySpox) August 7, 2019

وتطرق المتحدث إلى الجهود التي تبذلها الرياض في مجال "مكافحة الإرهاب"، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى ملاحقة المتورطين في هجمات وتجفيف منابع تمويلهم ونسف مصداقية الإديولوجيا التي يحاول "داعش" و"القاعدة" ترويجها في مختلف أنحاء العالم، علاوة على قبض المملكة على كثيرين من قيادات التنظيمات المسلحة.

ولفت المسؤول إلى أن السعودية تتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في مجال "مكافحة الإرهاب" على مدى سنين، وأتاح تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدولتين إفشال سلسلة مخططات خطيرة للغاية.

وأكد فهد ناظر أن الطائرات السعودية نفذت 341 تحليقا ضمن إطار الدعم العسكري المباشر لجهود التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

كما ذكّر المتحدث بأن المملكة تحظى منذ يونيو الماضي بالعضوية الكاملة في مجموعة العمل المالي (فاتف)، مضيفا أن التزام الرياض بالمعايير الصارمة يؤكد تمسكها بمحاربة "تمويل الإرهاب" على كافة المستويات.

وأشار ناظر إلى أن الخارجية الأمريكية سبق أن أعلنت مرارا أن "إيران هي أكبر دولة ممولة للإرهاب في العالم"، قائلا إن "دعم النظام الإيراني لطيف واسع من التنظيمات الإرهابية، بما فيها "القاعدة"، أمر معروف بشكل واسع".

وأكد المتحدث "فخر السعودية بوقوفها جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة لمحاربة التحديات المشتركة التي نواجهها، سواء من قبل "داعش" و"القاعدة" أو إيران وعملائها الإرهابيين".

وجاءت هذه التغريدات بعد أن اتهمت المشرعة الديمقراطية، تولسي غابارد، أثناء مناظرة متلفزة بين المرشحين المحتملين عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 2020، اتهمت الرئيس دونالد ترامب بخيانة الولايات المتحدة عبر دعم تنظيم "القاعدة" من خلال تحالفه مع السعودية.

ثم دافعت المشرعة في تصريحات متلفزة عن موقفها هذا، واصفة السعودية بـ"أنها أكبر دولة مروجة للوهابية السلفية المتشددة في العالم".

المصدر: RT