أعلنت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، أن الانفجار الضخم الذي هز مدينة نصر وسط القاهرة، ناتج عن حريق هائل داخل أحد المطاعم.

وأفاد شهود عيان في مدينة نصر بأنهم سمعوا صوت انفجار ضخم قرب منطقة الحديقة الدولية.

ودفعت الحماية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم عزل المنطقة، والسيطرة على الحريق لمنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، حيث شرعت في عمليات تبريد لمنع تجدد الحريق مرة أخرى.

المصدر: المصريون