نفت الحكومة المصرية الأنباء حول طرح الهيئة العامة للتأمين الصحي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، يجري تحضيرها فى ورش منزلية.

وأكدت الحكومة عبر مركزها الإعلامي أن جميع الأدوية المتوفرة بكل المستشفيات وهيئات التأمين الصحي، وكذلك الصيدليات، صالحة وآمنة تماما ومطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وقالت إن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأضافت الوزارة أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق لابد أن تحصل على موافقات هيئة الرقابة الدوائية بمصر.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري