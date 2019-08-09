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صحيفة عمانية تنفي نقلا عن مصدر خاص ما تردد عن تدهور صحة السلطان قابوس

أخبار العالم العربي

صحيفة عمانية تنفي نقلا عن مصدر خاص ما تردد عن تدهور صحة السلطان قابوس
AFP
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نقلت صحيفة "أثير" العمانية عن مصدر خاص تأكيده أن السلطان قابوس بن سعيد في صحة جيدة، نافيا ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية من أن صحته تدهورت.

وشدد المصدر الخاص وفق الصحيفة على أن "السلطان بصحة وعافية ولا أساس لتلك الشائعات المغرضة".

ولفتت الصحيفة في السياق ذاته إلى أن مغردين تداولوا "يوم أمس الأول صورا للموكب السامي لجلالة السلطان حفظه الله وهو في طريقة إلى حصن الشموخ بولاية منح، كما تداولوا صورا لجلالته وهو داخل الموكب".

المصدر: atheer

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