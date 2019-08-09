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بمناسبة عيد الأضحى.. الإمارات تفرج عن 3 نشطاء

أخبار العالم العربي

بمناسبة عيد الأضحى.. الإمارات تفرج عن 3 نشطاء
AFP
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
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أفرجت الإمارات العربية المتحدة عن 3 نشطاء كانوا مسجونين بتهم متعلقة بأمن الدولة.

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وقالت الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات ومركز الخليج لحقوق الإنسان، أمس الخميس، إنه تم الإفراج عن النشطاء على الإنترنت، أسامة النجار، وعثمان الشحي، وبدر البحري، المسجونين بعد محاكمات في 2014 و2016.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن أسامة النجار استخدم "تويتر" في حملة بهدف الإفراج عن والده ومعتقلين سياسيين آخرين في أبوظبي ولانتقاده إدانة 69 إماراتيا في يوليو 2013 بعد محاكمة جماعية لنشطاء طالبوا بإصلاحات سياسية.

وأضافت أن حكما بالسجن 5 سنوات صدر في 2014 بحق عثمان الشحي بسبب تعليقات له على "تويتر" ساند فيها معارضين سياسيين، بينما حكم على بدر البحري في 2016 بالسجن ثلاث سنوات لاتهامه بالانضمام لمنظمة سرية.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات هذا الأسبوع قرارا من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالإفراج عن 669 سجينا عاديا قبل عطلة عيد الأضحى، دون ذكر أسمائهم.

المصدر: رويترز

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