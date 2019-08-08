دبلوماسي كويتي: النتائج الإيجابية لعينات رفات المفقودين استدعت نقلها من العراق للكويت

صرح دبلوماسي كويتي، اليوم الخميس، بأن النتائج الإيجابية لعينات رفات أسرى ومفقودين استدعت نقلها من العراق للكويت.

إقرأ المزيد

وأكد رئیس وفد الكویت في اللجنتين الثلاثیة والفرعیة الدولیتین، ومسؤول متابعة ملف الأسرى والمفقودین في وزارة الخارجیة، ربیع العدساني، أن "تسلم الكویت رفات أسرى ومفقودین كویتیین من السلطات العراقیة لاستكمال عملیات المطابقة والاستعراف، یأتي نتیجة لما أعلنه المختبر الكویتي سابقا بموجب عینات تم جلبھا من الطب العدلي في بغداد وأعطت نتائج إیجابیة".

وقال العدساني لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) "إنه وفي ضوء تلك النتائج الإیجابیة، تقدمت الكویت بطلب رسمي للسلطات العراقیة لنقل تلك الرفات إلى الكویت لاستكمال عملیات الفحص لھا في الإدارة العامة للأدلة الجنائیة بوزارة الداخلیة الكویتیة، التي تتوفر لدیھا قاعدة البیانات الجینیة للأسرى، لإجراء عملیات المطابقة ثم الاستعراف وتحدید ھویات ھؤلاء الأشخاص".

وأوضح أن عملیات استخلاص الحمض النووي (DNA) والمطابقة التي تجریھا الإدارة العامة للأدلة الجنائیة الكویتیة، تعد عملیات فنیة معقدة تحتاج إلى وقت لاستكمالھا.

وأعرب العدساني عن شكره للسلطات العراقیة ممثلة بوزارة الدفاع واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وبعثة الأمم المتحدة، وأعضاء اللجنة الفنیة ممثلین بالمملكة العربیة السعودیة والولایات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، على تعاونھم وجھودھم المثمرة التي أدت إلى ھذه النتائج الإیجابیة.

المصدر: كونا