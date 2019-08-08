الأسد وعقيلته يستقبلان جرحى من الجيش السوري (صور)
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد، مساء اليوم الخميس، عددا من جرحى الجيش السوري الذين نجحوا في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019.
وصرح الرئيس السوري قائلا: "بإصراركم على متابعة تحصيلكم العلمي رغم إصاباتكم، أثبتم أنكم أهل التحدي في كل ميدان.. كلنا معكم.. وستبقون مع عائلات الشهداء في أولى أولويات اهتمام الدولة".
وأضاف الأسد قائلا: "تجاوزكم لإصاباتكم ونجاحكم.. يجعلنا جميعا فخورين.. ويؤكد أن ما سعى برنامج جريح الوطن للوصول إليه بأن يعود الجريح قادرا ومتمكنا نفسيا وجسديا، علميا وتنمويا.. ها هو يتحقق".
الرئيس #الأسد والسيدة #أسماء_الأسد استقبلا اليوم عددا من جرحى الجيش العربي السوري الذين نجحوا في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019.. pic.twitter.com/djDNZxv05b— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2019 г.
خلال استقبالها مع الرئيس #الأسد اليوم للجرحى الناجحين بالتعليم الأساسي والثانوي.. السيدة #أسماء_الأسد:— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2019 г.
"تجاوزكم لاصاباتكم ونجاحكم.. يجعلنا جميعا فخورين.. ويؤكد أن ما سعى برنامج #جريح_الوطن للوصول إليه بأن يعود الجريح قادرا ومتمكنا نفسيا وجسديا، علميا وتنمويا.. ها هو يتحقق.." pic.twitter.com/CI7v5HcaHF
المصدر: RT