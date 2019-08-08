استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد، مساء اليوم الخميس، عددا من جرحى الجيش السوري الذين نجحوا في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019.

وصرح الرئيس السوري قائلا: "بإصراركم على متابعة تحصيلكم العلمي رغم إصاباتكم، أثبتم أنكم أهل التحدي في كل ميدان.. كلنا معكم.. وستبقون مع عائلات الشهداء في أولى أولويات اهتمام الدولة".

وأضاف الأسد قائلا: "تجاوزكم لإصاباتكم ونجاحكم.. يجعلنا جميعا فخورين.. ويؤكد أن ما سعى برنامج جريح الوطن للوصول إليه بأن يعود الجريح قادرا ومتمكنا نفسيا وجسديا، علميا وتنمويا.. ها هو يتحقق".

الرئيس #الأسد والسيدة #أسماء_الأسد استقبلا اليوم عددا من جرحى الجيش العربي السوري الذين نجحوا في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019.. pic.twitter.com/djDNZxv05b — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2019 г.

خلال استقبالها مع الرئيس #الأسد اليوم للجرحى الناجحين بالتعليم الأساسي والثانوي.. السيدة #أسماء_الأسد:



"تجاوزكم لاصاباتكم ونجاحكم.. يجعلنا جميعا فخورين.. ويؤكد أن ما سعى برنامج #جريح_الوطن للوصول إليه بأن يعود الجريح قادرا ومتمكنا نفسيا وجسديا، علميا وتنمويا.. ها هو يتحقق.." pic.twitter.com/CI7v5HcaHF — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2019 г.

المصدر: RT