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الأسد وعقيلته يستقبلان جرحى من الجيش السوري (صور)

أخبار العالم العربي

الأسد وعقيلته يستقبلان جرحى من الجيش السوري (صور)
RT
الأسد وعقيلته يستقبلان جرحى من الجيش السوري تفوقوا في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي
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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد، مساء اليوم الخميس، عددا من جرحى الجيش السوري الذين نجحوا في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019.

وصرح الرئيس السوري قائلا: "بإصراركم على متابعة تحصيلكم العلمي رغم إصاباتكم، أثبتم أنكم أهل التحدي في كل ميدان.. كلنا معكم.. وستبقون مع عائلات الشهداء في أولى أولويات اهتمام الدولة".

وأضاف الأسد قائلا: "تجاوزكم لإصاباتكم ونجاحكم.. يجعلنا جميعا فخورين.. ويؤكد أن ما سعى برنامج جريح الوطن للوصول إليه بأن يعود الجريح قادرا ومتمكنا نفسيا وجسديا، علميا وتنمويا.. ها هو يتحقق".

المصدر: RT

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