أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعرضا خلاله علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الاتصال تناول أبرز مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، لا سيما تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية، التي عقدت مؤخرا في الدوحة.

وفي شهر يوليو 2019، قام أمير قطر بزيارة إلى الولايات المتحدة حيث التقى بالرئيس الأمريكي، وقال دونالد ترامب، حينها، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حليف عظيم وصديق رائع له، معربا عن شكره للدوحة على توسيع قاعدة "العديد" من ميزانيتها.

كما أشاد ترامب بالاستثمارات التي ضختها قطر في الولايات المتحدة، مشددا على إسهام هذا الأمر في خلق فرص عمل جديدة.

من جانبه، قال تميم، إن زيارته لواشنطن من شأنها أن تؤكد القيم التي تتشاركها قطر والولايات المتحدة، واعتبر أن البلدين "شريكان وحليفان وصديقان".

المصدر: RT + وكالة الأنباء القطرية