نشر الصحفي العراقي، سرمد الطائي، ترجمة لوثيقة إيرانية وصفها بـ"النادرة"، تخص حرب الثماني سنوات مع العراق والطريقة التي انتهت بها.

وقال الطائي إنه ترجم الوثيقة من الفارسية إلى العربية، وقد احتوت على طلبات حرس الثورة التعجيزية لمد الحرب إلى سنة 1993، في الوقت الذي أصاب فيه الشباب الإيراني الملل وتوقفوا عن التطوع للحرب.

ووفقا للصحفي فإن حرس الثورة الإيراني قدم طلبات تعجيزية إلى المرشد الخميني من أجل مواصلة الحرب، منها زيادة أعداد فرق المشاة والدبابات والطائرات المقاتلة، وفرض الخدمة العسكرية الإلزامية من عمر 17 إلى 50 عاما، إلى جانب وضع ميزانية إيران في خدمة حرس الثورة، وجعل الحرس مشرفا على الإنفاق الحكومي، ووضع كل المصانع بيد المقاتلين.

وتتعهد الوثيقة باحتلال بغداد خلال عام ألفين، وإسقاط حكم الرئيس العراقي آنذاك، الراحل صدام حسين.

وقد عارض وقتها وزير الثقافة، محمد خاتمي، ورئيس الحكومة، مير حسين موسوي، هذه الطلبات التي لم يتحملها اقتصاد البلد وسرعت بانتهاء الحرب.

يذكر أن الحرب الإيرانية العراقية امتدت من عام 1980 وحتى 1988.

المصدر: "فيسبوك"