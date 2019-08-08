أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل تركي مؤلف من نحو 15 آلية ومصفحة عسكرية الأراضي السورية، صباح اليوم الخميس، إلى نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وحسب المصدر نفسه، فقد دخل الرتل من معبر خربة الجوز بريف إدلب الغربي وتوجه إلى نقطة اشتبرق ومن ثم إلى نقطة شير مغار بجبل شحشبو.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة القتال وخسارة الفصائل السورية المسلحة أربع قرى وبلدات في ريف حماة الشمالي.

وتتعرض نقاط المراقبة التركية في إدلب من وقت لآخر، إلى قصف من الجيش السوري.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان