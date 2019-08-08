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الجيش المصري ينفذ تدريبات بحرية مع قوات يونانية

أخبار العالم العربي

الجيش المصري ينفذ تدريبات بحرية مع قوات يونانية
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السفينة المصرية المشاركة في التدريبات العسكرية
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أعلنت القوات المسلحة المصرية عن تنفيذ عناصر من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق البحر المتوسط.

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وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن التدريب جرى أثناء زيارة السفن اليونانية لميناء الإسكندرية، حيث شمل تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة.

وأشارت القوات المسلحة المصرية إلى أن ذلك يأتي في إطار تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليوناني، ودعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

وينفذ الجيش المصري في الآونة الأخيرة مجموعة من المناورات والتدريبات العسكرية بشكل كبير، للوقوف على جاهزية القوات الجوية والبرية والبحرية، آخرها تدريبات "تحية النسر-2019" مع القوات الأمريكية والإماراتية في البحر الأحمر.

كما أجرت القوات المسلحة المصرية أيضا المرحلة الرئيسة للمشروع التكتيكي "فجر 3"، الذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة في المنطقة العسكرية المركزية.

المصدر: RT

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