بيدرسن: انهيار وقف إطلاق النار شمال سوريا يهدد حياة الملايين

قال الموفد الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، إن انهيار وقف إطلاق النار شمال سوريا وتجدد أعمال العنف يهدد حياة ملايين الأشخاص.

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وأشار بيدرسن في بيان، اليوم الخميس، إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا الذي تم الإعلان عنه، يوم الأربعاء، لإقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا، وقال إن الجهات الفاعلة في الشأن الإنساني تشعر بقلق متزايد بشأن التصريحات حول تدخل عسكري محتمل، الأمر الذي ستكون له عواقب إنسانية وخيمة في المنطقة التي شهدت سنوات طويلة من العمليات العسكرية والنزوح.

وكانت أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشترك داخل تركيا، في أقرب موعد، لتنسيق وإدارة خطوات إعلان "المنطقة الآمنة" شرقي الفرات في سوريا.

وبحسب وزارة الدفاع التركية، فإنه بموجب الاتفاق مع الجانب الأمريكي، سيتم "جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم".

المصدر: "رويترز"