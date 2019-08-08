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مراسل RT نقلا عن مصادر: مصرع 8 مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصرية قرب قصر الباسل على طريق أسيوط

مراسل RT نقلا عن مصادر: مصرع 8 مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصري

أخبار العالم العربي

مراسل RT نقلا عن مصادر: مصرع 8 مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصري
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قالت مصادر إن الأمن المصري قام بقتل 8 مسلحين في اشتباكات مع القوات، صباح اليوم الخميس، بالقرب من قصر الباسل بمركز أطسا المتفرع من طريق أسيوط الغربي.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات حدثت أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتقوم قوات الأمن المصري بمداهمات مستمرة لأوكار المسلحين، خاصة في الأماكن الصحراوية والجبال التي يتخذ منها هؤلاء ساترا قبل تنفيذ هجماتهم.

المصدر: RT

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