حذر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، من صفحات مزيفة وغير رسمية تنتحل صفة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية.

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وطالب راضي خلال لقائه على برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة عند متابعة الصفحة الخاصة بالمتحدث الرسمي.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الصفحة الرسمية فقط هي مصدر الثقة، ويستطيع من خلالها المواطن الحصول على المعلومات الصحيحة.

وتابع قائلا: "الصفحة على السوشيال ميديا وسيلة مهمة جدا لنشر المعلومات والبيانات الصادرة عن الرئاسة، مشيرا إلى أن الصفحة لها أهمية كبرى في سرعة وصول المعلومة للمواطن وقطع الطريق أمام مروجي الشائعات".

وتسعى مصر لمواجهة عدد كبير من الشائعات والأخبار المزيفة، حيث يقوم مجلس الوزراء المصري بإصدار تقرير لتوضيح الحقائق ردا عليها.

المصدر: صدى البلد