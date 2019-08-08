استعادت وحدات من الجيش السوري، اليوم الخميس، السيطرة على بلدات الصخر وتل الصخر وصوامع الجيسات بريف حماة الشمالي.

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وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا": "بعد معارك ضارية، تمكنت القوات المكلفة بتنفيذ المهمة من دك تجمعات الإرهابيين واقتحام معاقلهم الأكثر تحصينا ومقراتهم القيادية واستعادة السيطرة على كل من (بلدة الصخر-تل الصخر-صوامع الجيسات)".

وفرضت وحدات من الجيش السوري، أمس الأربعاء، السيطرة الكاملة على بلدتي الأربعين والزكاة بريف حماة الشمالي، بعد معارك عنيفة مع المسلحين وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

المصدر: وكالات