الجيش السوري يسيطر على بلدات بريف حماة الشمالي
Sputnik
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استعادت وحدات من الجيش السوري، اليوم الخميس، السيطرة على بلدات الصخر وتل الصخر وصوامع الجيسات بريف حماة الشمالي.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا": "بعد معارك ضارية، تمكنت القوات المكلفة بتنفيذ المهمة من دك تجمعات الإرهابيين واقتحام معاقلهم الأكثر تحصينا ومقراتهم القيادية واستعادة السيطرة على كل من (بلدة الصخر-تل الصخر-صوامع الجيسات)".
وفرضت وحدات من الجيش السوري، أمس الأربعاء، السيطرة الكاملة على بلدتي الأربعين والزكاة بريف حماة الشمالي، بعد معارك عنيفة مع المسلحين وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
المصدر: وكالات
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