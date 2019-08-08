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مراسل RT نقلا عن مصادر: مصرع 8 مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصرية قرب قصر الباسل على طريق أسيوط

الجيش السوري يسيطر على بلدات بريف حماة الشمالي

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يسيطر على بلدات بريف حماة الشمالي
Sputnik
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استعادت وحدات من الجيش السوري، اليوم الخميس، السيطرة على بلدات الصخر وتل الصخر وصوامع الجيسات بريف حماة الشمالي.

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الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدتي "الأربعين" و"الزكاة" في ريف حماة الشمالي 

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا": "بعد معارك ضارية، تمكنت القوات المكلفة بتنفيذ المهمة من دك تجمعات الإرهابيين واقتحام معاقلهم الأكثر تحصينا ومقراتهم القيادية واستعادة السيطرة على كل من (بلدة الصخر-تل الصخر-صوامع الجيسات)".

وفرضت وحدات من الجيش السوري، أمس الأربعاء، السيطرة الكاملة على بلدتي الأربعين والزكاة بريف حماة الشمالي، بعد معارك عنيفة مع المسلحين وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

المصدر: وكالات

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