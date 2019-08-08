البنتاغون: واشنطن استجابت لمخاوف أنقرة شمال سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون روبرتسن، اليوم الخميس، أن المحادثات التركية الأمريكية بشأن شمال سوريا حققت تقدما لجهة الاستجابة إلى مخاوف أنقرة.

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وقال إن واشنطن تعتزم إنشاء مركز عمليات مشتركة أمريكي - تركي في تركيا، لافتا إلى أن "المحادثات العسكرية بين الطرفين في أنقرة هذا الأسبوع، شهدت تقدما بخصوص إنشاء آلية أمنية طويلة الأمد في شمال شرق سوريا، تستجيب للمخاوف المشروعة لحليفتنا في الناتو، تركيا".

وأكد روبرتسن "عزم الولايات المتحدة على إنشاء مركز عمليات مشتركة أمريكي - تركي في تركيا لمواصلة التخطيط والتنفيذ"، مضيفا أن "هدف البنتاغون في سوريا م ازال يتمثل في تدمير "داعش" نهائيا".

وعن طريقة تنفيذ الآلية، أوضح روبرتسن أن "الآلية الأمنية ستطبق على عدة مراحل"، مشيرا إلى أن واشنطن مستعدة لتنفيذ خطوات سريعة على مراحل إلى جانب استمرار المحادثات مع تركيا".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قال أمس الأربعاء، إن المحادثات بين تركيا وأمريكا بشأن المنطقة الآمنة إيجابية وبناءة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتفهم وجهة النظر التركية في ما يتعلق بالمنطقة الآمنة".

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا جايمس جيفري كشف في وقت سابق أن "المشروع الجديد بشأن المنطقة الآمنة يتضمن أن تدير هذه المنطقة قوات أمريكية وتركية مشتركة".

وأضاف أن "هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر بين أنقرة وواشنطن، لا سيما حول عمق المنطقة الآمنة، إذ تقدرها واشنطن ما بين 5 و 14 كيلومترا، فيما تصر تركيا على ضرورة أن يصل عمق المنطقة الآمنة إلى 30 كيلومترا.

المصدر: "رووداو"