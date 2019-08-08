الخارجية البحرينية تدين تصريحات إيران حول مؤتمر المنامة العسكري

قالت الخارجية البحرينية، إن تصريحات إيران بشأن مؤتمر الملاحة البحرية تعكس نهجها المزعزع لأمن المنطقة، وتعكس إصرارها على عرقلة كافة المبادرات لتعزيز حرية الملاحة البحرية في الخليج.

إقرأ المزيد

وقالت الخارجية في بيانها اليوم الخميس: "تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يعكس نهج إيران الذي يتناقض تماما مع كل ما فيه خير وصالح دول المنطقة وشعوبها، ويعكس إصرارها الواضح على عرقلة كافة الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والمنطقة بأسرها، وهي المبادرات التي لطالما استفادت منها إيران على مر العقود".

وشددت الخارجية في بيانها أن "استضافة مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات تأتي تأكيدا لمساعي مملكة البحرين وسياستها الثابتة والمرتكزة على المشاركة الفعالة من أجل توفير كل سبل الأمن والسلام من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين الحريصين على الاضطلاع بمسؤولياتهم في مواجهة كافة التحديات التي تواجه هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية للعالم برمته وعلى مختلف الأصعدة".



ودعت الخارجية البحرينية في بيانها إيران إلى "وقف مثل هذه التصريحات غير المسؤولة، أو إطلاق التهديدات أو القيام بأي ممارسات من شأنها إثارة التوتر، وأن تلتزم بالتهدئة احتراما لمصالح جميع دول المنطقة وسيادتها واستقلالها وحفاظا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

تنديد الخارجية البحرينية يأتي بعد تصريحات الخارجية الإيرانية التي وصفت مؤتمر المنامة بـ"الاستفزازي والمريب ويستهدف إيران"، وأنه "مزعزع لأمن المنطقة واستقرارها ويمهد لتدخل القوات الأجنبية وإسرائيل في منطقة الخليج".

المصدر: موقع الخارجية البحرينية