تجديد حبس محام وناشط مصري لـ"نشره الأكاذيب"

أفادت مصادر حقوقية وقانونية مصرية، بأن نيابة أمن الدولة جددت حبس المحامي المحسوب على التيار الاشتراكي هيثم محمدين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وهذا التجديد السادس لهيثم محمدين منذ القبض عليه في شهر مايو الماضي، في القضية رقم 741 لسنة 2019.

من جهة أخرى، أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط المصري أحمد محيي بعد أشهر من حبسه على خلفية قيامه برفع شعار مناهض للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بميدان التحرير، تزامنا مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة.

ناصر حاتم

المصدر: RT