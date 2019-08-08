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مصدر عسكري سوري لـRT: 5 جرحى بينهم أطفال إثر استهداف الفصائل المسلحة لبلدتي الحفة والقرداحة

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مصدر عسكري سوري لـRT: 5 جرحى بينهم أطفال إثر استهداف الفصائل المسلحة لبلدتي الحفة والقرداحة
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أفاد مصدر عسكري لـRT بوقوع خمسة جرحى بينهم أطفال إثر استهداف الفصائل المسلحة لبلدتي الحفة والقرداحة بريف اللاذقية شمال غرب سوريا بقذائف صاروخية.

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وذكرت وكالة "سانا"، أن "المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت ريف اللاذقية الشمالي بعدة قذائف صاروخية أدت إلى خسائر مادية كبيرة وجرح خمسة مدنيين، بينهم طفلان، في ريفي الحفة والقرداحة".

وتنتشر في محافظة إدلب وأقصى ريف اللاذقية الشمالي مجموعات مسلحة تنتمي إلى تنظيم "جبهة النصرة" وتقوم بتنفيذ هجمات متكررة عبر إطلاقها الصواريخ والقذائف على القرى ونقاط الجيش السوري في تلك المناطق.

المصدر: وكالات

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