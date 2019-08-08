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بريطانيون يحجون إلى السعودية بالدراجات الهوائية دعما للسوريين

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بريطانيون يحجون إلى السعودية بالدراجات الهوائية دعما للسوريين
وصول 8 حجاج إلى المدينة المنورة قادمين من بريطانيا بواسطة الدراجات الهوائية لأداء مناسك الحج
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وصل 8 بريطانيين إلى السعودية على متن دراجات هوائية بعد أن قطعوا رحلة استغرقت شهرين لأداء فريضة الحج، في إطار حملة لجمع مليون جنيه إسترليني للشعب السوري.

وقطع الحجاج البريطانيون مسافة 6500 كيلو متر على درجات هوائية بعد أن مروا بـ17 دولة للوصول إلى المملكة العربية السعودية، في رحلة استغرقت شهرين.

وتأتي هذه الرحلة في إطار حملة يقوم بها المشاركون لدعم الشعب السوري، وفقا لحساب الحملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية وصول أكثر من مليون ونصف المليون شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.

بريطانيون يحجون إلى السعودية بالدراجات الهوائية دعما للسوريين
بريطانيون يحجون إلى السعودية بالدراجات الهوائية دعما للسوريين
بريطانيون يحجون إلى السعودية بالدراجات الهوائية دعما للسوريين

المصدر: وكالات

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