الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية عقب العثور على جثة جندي

شنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات وعمليات بحث واسعة، اليوم الخميس، في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، عقب العثور على جثة تعود لأحد جنودها، فجر اليوم.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش الإسرائيلي استقدم قوات مشاة إضافية في الضفة الغربية.

فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها دفعت بتعزيزات إلى شوارع الضفة الغربية، "تحسبا من قيام المستوطنين بتنفيذ عمليات انتقامية ضد الفلسطينيين هناك"، وقالت "وبعد تقييم الموقف قررت الشرطة تكثيف نشاطها في جميع مناطق الضفة الغربية، خوفا من هجوم عصابات تدفيع الثمن".

#صور من أعمال التمشيط في قرية #بيت_فجار. بناءًا على تقييم الوضع تقرر في #جيش_الدفاع تعزيز قوات المشاة في منطقة #يهودا_والسامرة بشكل إضافي. قوات جيش الدفاع وجهاز الأمن العام والشرطة تواصل أعمال التمشيط في المنطقة pic.twitter.com/qvxqc9R6T6 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 8 августа 2019 г.

في أعقاب الحادث تتخذ قوات #جيش_الدفاع إجراءات على أكثر من مستوى وترتكز هذه الخطوات على جهود دفاعية وتحقيق مشترك لجيش الدفاع والشرطة وجهاز الأمن العام بالاضافة الى أعمال تمشيط وملاحقة واسعة النطاق للقبض على الخلية الإرهابية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 8 августа 2019 г.

وتأتي عملية الاقتحام والانتشار المكثف لعناصر الجيش عقب عثوره على جثة أحد جنوده قرب مستوطنة "مغدال عوز" في منطقة "غوش عتصيون"، بجنوب القدس.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه في الساعات المقبلة، سيبدأ التحقيق الأولي في الحادث، ويجري حاليا جمع المعلومات وتحليلها من قبل "الشاباك" والجيش للوصول إلى الفاعلين.

وألمح الإعلام العبري إلى أن هذه العملية تشبه إلى حد كبير عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة قبل 5 سنوات، والتي أدت إلى حرب على غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن "خلية منظمة" أرادت خطف الجندي، ولكن تعقدت العملية فتم طعنه والإلقاء به على الطريق.

المصدر: وكالات