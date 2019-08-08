العثور على جثة جندي قتل طعنا قرب مستوطنة جنوب القدس

أفاد الجيش الإسرائيلي بالعثور صباح اليوم الخميس على جثة جندي عليها آثار طعن بالقرب من مستوطنة بمنطقة عتصيون جنوب القدس.

وأضاف الجيش أن الجثة تعود لجندي يدرس في مدرسة دينية ما قبل العسكرية، ويقوم الجيش حاليا بالتحقيق في خلفيات الطعن، وإجراء عمليات بحث وتمشيط في المنطقة.

عثر صباح اليوم على جثة شاب يبلغ من العمر ١٨ عام والذي كان في المرحلة الأولى من مسار تجنيده لجيش الدفاع في مسار خاص للمتدينين وذلك في منطقة #عتصيون بين بلدتيْ أفرات وميغدال عوز. تشير التقديرات الى انه قتل خلال اعتداء إرهابي حيث تم العثور على إشارات الطعن على جثته. pic.twitter.com/ysL8uGVqYZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 8 августа 2019 г.

وأضاف بيان الجيش أن الجندي القتيل يبلغ من العمر (18 عاما)، وهو طالب في مدرسة "يشڤيا" للمتدينيين في مستوطنة "افرات"، وكان في المرحلة الأولى من مسار للتجنيد بالجيش خاص بالمتدينين،، وفقد أثره الليلة الماضية، وعثر عليه مقتولا فجر اليوم الخميس، وعليه آثار طعنات.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن "خلية منظمة" أرادت خطف الجندي، ولكن تعقدت العملية فتم طعنه والإلقاء به على الطريق.

المصدر: RT