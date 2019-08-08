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العثور على جثة جندي قتل طعنا قرب مستوطنة جنوب القدس

أخبار العالم العربي

العثور على جثة جندي قتل طعنا قرب مستوطنة جنوب القدس
Reuters
الجيش الإسرائيلي، أرشيف
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أفاد الجيش الإسرائيلي بالعثور صباح اليوم الخميس على جثة جندي عليها آثار طعن بالقرب من مستوطنة بمنطقة عتصيون جنوب القدس.

وأضاف الجيش أن الجثة تعود لجندي يدرس في مدرسة دينية ما قبل العسكرية، ويقوم الجيش حاليا بالتحقيق في خلفيات الطعن، وإجراء عمليات بحث وتمشيط في المنطقة.

وأضاف بيان الجيش أن الجندي القتيل يبلغ من العمر (18 عاما)، وهو طالب في مدرسة "يشڤيا" للمتدينيين  في مستوطنة "افرات"، وكان في المرحلة الأولى من مسار للتجنيد بالجيش خاص بالمتدينين،، وفقد أثره الليلة الماضية، وعثر عليه مقتولا فجر اليوم الخميس، وعليه آثار طعنات.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن "خلية منظمة" أرادت خطف الجندي، ولكن تعقدت العملية فتم طعنه والإلقاء به على الطريق.

المصدر: RT

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