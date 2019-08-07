تايمز: اتهام أخ لأمير قطر بالتحريض على جريمة قتل

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية برفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد أخ غير شقيق لأمير قطر، تتهمه بأنه طلب من رئيس حراسه الشخصيين قتل شخصين، ووجه إليه تهديدات بعد رفضه للطلب.

وحسب الدعوى، التي رفعها اثنان من موظفي الشيخ خالد بن حمد آل ثاني السابقين، أمام محكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية، فإن الشيخ خالد أقال رئيس حراسه ماثيو بيتارد بعد أن "رفض الانخراط في نشاط إجرامي".

ويقول بيتارد إنه كان يعمل لصالح الشيخ خالد من سبتمبر 2017 حتى يوليو عام 2018، وفي سبتمبر ونوفمبر من العام 2017 طلب الشيخ منه "قتل رجل وإمرأة"، وإنه رفض.

وتتحدث الدعوى أيضا عن احتجاز الشيخ وفريقه الأمني لمواطن أمريكي بأحد المقرات التابعة له في قطر. ويقول بيتارد إنه سوية مع مسؤولين أمريكيين ساعد المحتجز على مغادرة البلاد بأمان.

وحسب الدعوى، فإن الشيخ خالد طالب بيتارد بإعادة المواطن الأمريكي، مهددا اياه بأنه "سيدفع الثمن" إن لم يقم بذلك وهدده "بالقتل ودفن جثته في الصحراء وقتل عائلة بيتارد"، وذلك بعد أن علم الشيخ بتدخل بيتارد لتحرير المحتجز.

وأشار بيتارد إلى أن الشيخ خالد أجبره في يوليو على توقيع وثيقة الاستقالة، تحت تهديد السلاح.

أما الموظف الثاني فهو المواطن الأمريكي ماثيو أليندي، الذي كان يعمل ممرضا للشيخ خالد من أكتوبر 2017 حتى فبراير 2018، حسب الدعوى.

ويقول أليندي إنه كان يعمل لثلاثة أسابيع متتالية في ديسمبر 2017، دون دفع الرواتب مقابل ساعات العمل الإضافية. وتم منع الموظف من مغادرة مقر الشيخ في الدوحة قسرا، وهو اضطر للفرار.

وأشارت "تايمز" إلى أن مستشارا في شركة KH Holding التي تمثل مصالح الشيخ خالد، قال إنه ليس على دراية بهذه الدعوى ولم يعلق عليها.

المصدر: تايمز