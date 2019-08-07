 
مباشر

الرئيس الجزائري المؤقت يغير مدير وكالة الأنباء الرسمية

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري المؤقت يغير مدير وكالة الأنباء الرسمية
aps.dz
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8cu

أفاد بيان للرئاسة الجزائرية بقرار الرئيس المؤقت،عبد القادر بن صالح، بتعيين فخر الدين بلدي، مديرا عاما لوكالة الأنباء الجزائرية، خلفا لعبد الحميد كاشة.

كما تم تعيين عبادلي خير الدين مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية ، كما أنهى مهام عدّة أعضاء في ذات المصلحة.

وقد أجرى الرئيس الجزائري المؤقت منذ تعيينه في منصبه، تغييرات طالت مؤسسات وهيئات حكومية، آخرها وزارة العدل، حيث تم تعيين بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل خلفا لسليمان براهمي.

إقرأ المزيد
إنهاء مهام وزير العدل الجزائري وتعيين بلقاسم زغماتي خلفا له
إنهاء مهام وزير العدل الجزائري وتعيين بلقاسم زغماتي خلفا له

كما تشهد الجزائر منذ عدة أشهر، حملة ضخمة في مجال مكافحة الفساد، وفي إطارها تم توقيف واعتقال عشرات الموظفين المسؤولين الكبار ورجال الأعمال والوزراء السابقين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ضرب الزوجة" يسبب جدلا كبيرا واحتجاجات داخل ألمانيا