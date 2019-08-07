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عباس يؤكد لوفد من الكونغرس الأمريكي رفضه لقرارات ترامب

أخبار العالم العربي

عباس يؤكد لوفد من الكونغرس الأمريكي رفضه لقرارات ترامب
AFP ABBAS MOMANI
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه بوفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، رفضه لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه فلسطين.

واستقبل عباس الوفد الأمريكي برئاسة الديمقراطي ستيني هوير، زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأكد عباس على حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على رفضه للإملاءات والقرارات الأمريكية المتعلقة بالقدس واللاجئين والحدود والأمن.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن إسرائيل لم تحترم الاتفاقات الثنائية الموقعة برعاية دولية، وتصر على تدميرها، الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار بوقف هذه الاتفاقيات.

بدورهم، أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن دعمهم الكامل لحل الدولتين وتحقيق السلام.

المصدر: وفا

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