موسكو: الولايات المتحدة تروج للأكاذيب بشأن اللاجئين السوريين

أعلنت روسيا أمام مجلس الأمن الدولي أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تروج لمعلومات من مصادر غير موثوق بها حول الوضع في سوريا وقضية اللاجئين.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، اليوم الأربعاء، إن "مبادرة زملائنا الغربيين لعقد هذه الجلسة اليوم تثير استغرابا لدينا".

وأوضح قائلا: "بدلا من معلومات موثوق بها، سمعنا مرة أخرى مزايدات مبنية على معلومات غير مؤكدة وفاقدة للموضوعية حول الوضع في سوريا، وهي تأتي من مصادر قد تم الكشف عن أكاذيبها أكثر من مرة".

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن خيبة الأمل إزاء مداخلة القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة جوناتان كوهين، مشيرا إلى أن روسيا كانت تعول على أن تقدم واشنطن معلومات حول الوضع في أجزاء الأراضي السورية المحتلة من قبل القوات الأمريكية، ولكن ذلك لم يحدث.

واتهم كوهين السلطات السورية بتعذيب وقتل المعتقلين، مضيفا أنه "لا يمكن أن تكون هناك تسوية سياسية في سوريا من دون التخلي عن هذه الممارسات المقيتة وضمان محاسبة مسؤولين في النظام السوري على أعمالهم".

واستند كوهين إلى معطيات منظمة "عائلات من أجل الحرية" غير الحكومية ومعلومات قدمها عسكري منشق.

المصدر: RT، تاس