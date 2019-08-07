واشنطن تشيد بالتزام السودانيين بـ"الإعلان الدستوري"

أكد مسؤول الشؤون السياسية الأمريكي، ديفيد هيل، أن المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات أعطوا تعهدات "قوية" بالالتزام بالانتقال إلى الحكم المدني.

وقال هيل عقب اجتماعه مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وقادة الاحتجاجات، إنه سمع "تعهدات قوية جدا من جميع الأشخاص الذين التقيتهم لإنجاح اتفاق الانتقال".

إقرأ المزيد

وأشاد المسؤول الأمريكي بـ"الإعلان الدستوري" الذي توسطت فيه إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، ووصفه بـ"التاريخي"، وأضاف نحن ملتزمون تماما بمساعدة السودان في الانتقال إلى حكومة يقودها مدنيون تعكس إرادة الشعب السوداني".

وجاء توقيع الإعلان الدستوري بعد محادثات شاقة علقت مرارا بسبب أعمال العنف ولا سيما عملية "فض الاعتصام" أمام مقر قيادة القوات المسلحة في العاصمة الخرطوم في يونيو الماضي، والتي سقط بسببها عدد من الضحايا.

وشهد السودان أزمة سياسية منذ ديسمبر الماضي، حين بدأت الاحتجاجات ضد حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، واستمرت بعد إطاحته احتجاجا على تولي المجلس الانتقالي العسكري للحكم.

المصدر: أ ف ب