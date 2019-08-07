"صورة هزت مصر".. السيدة الحاضنة لطفلها في تفجير "معهد الأورام" تروي تفاصيل مرعبة

قالت فايزة حيا الله، والدة الطفل عبد الرحمن، المصاب بسرطان في المخ، والتي حازت صورتها مع طفلها على تعاطف كبير، إنها كانت متواجدة في معهد الأورام مع إبنها طوال 20 يوما بسبب مرضه.

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وروت حيا الله، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، تفاصيل حادث معهد الأورام، قائلة: "الشباك طار زي الورقة علينا وقت التفجير، والزجاج أصابني وأصاب ابني، حاولوا يلحقونا ووقفوا الدم وبعدين نزلونا من المعهد".

وأضافت أنه تم تحويلهما إلى مستشفى آخر بعد الحادث، لافتة إلى أنها خرجت اليوم من المستشفى، موضحة أن الطفل عمره 3 سنوات، وما زال مريضا.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، الاثنين الماضي، إن كمية من المتفجرات عثر عليها في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة 20 شخصا.

واتهمت الوزارة في بيان "حركة حسم" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".

المصدر: وكالات