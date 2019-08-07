الأردن وفلسطين يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المشتركة

وقعت الحكومتان الأردنية والفلسطينية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية "من وعبر الأردن"، بالاستفادة من خبرة المملكة في هذا المجال.

وتنص المذكرة على تعاون البلدين في مجالات توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية من خلال شرائها من الشركات المرخصة في المملكة وتصديرها إلى فلسطين، وتخزين المشتقات النفطية في المرافق النفطية الأردنية، إضافة الى مجالات التعاون المشترك في مجال الطاقة.

من جانبه، أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، على أهمية مذكرة التفاهم وأنها "أمر حيوي للطرفين، وتأتي استكمالا لأعمال اللجنة الفلسطينية- الأردنية العليا المشتركة".

وقدر بشارة قيمة مستوردات فلسطين من المشتقات النفطية سنويا بمبلغ يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن سلطة الطاقة الفلسطينية تتابع بشكل حثيث موضوع رفع قدرة الربط الكهربائي مع الأردن.

بدورها، أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، أهمية تزويد فلسطين بالمشتقات النفطية لمساعدة سكانها على تنويع مصادره من الطاقة، مبدية استعداد المملكة لتقديم خبراتها للجانب الفلسطيني.

المصدر: معا